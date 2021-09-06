Енин, который идет в министерство Монастырского, подытожил свою работу в МИД

Евгения Енина перевели из Министерства иностранных дел на должность заместителя главы МВД Дениса Монастырского. Чиновник подытожил, что удалось сделать за время работы во внешнеполитическом ведомстве страны.

Он поблагодарил за поддержку президента, премьер-министра и других коллег-чиновников. В то же время 1,5 года своей работы в должности заместителя главы МИД проиллюстрировал инфографикой.

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Эвакуация из Афганистана

Начал Енин с самого актуального – эвакуации людей из захваченного талибами Афганистана. По его словам, иногда она напоминала "бондиану". Чиновник отметил, что работа над спасением украинцев и граждан других государств из афганского ада велась фактически круглосуточно. "Более 650 человек добрались до Украины. Наша страна уже вошла в список европейских стран, которые успешнее всего выполнили эвакуационные операции из Афганистана. Но процесс еще продолжается – своих не оставляем", – подчеркнул он.

Противостояние российской агрессии

Бывший заместитель министра иностранных дел также отметил, что вместе с командой МИД ему удалось усилить юридический и военные фронты в борьбе с агрессором – Россией.

В частности:

В мае 2020 года Украина подала Меморандум в морской арбитраж по делу о захвате Россией трех военных кораблей и членов их экипажей.

Весной 2021 года благодаря взаимодействию с международными партнерами, прежде всего – США, удалось не допустить военной дестабилизации со стороны России вблизи границ Украины.

Украина достойно проходит судебные перипетии вокруг дела о "скифском золоте", которое в свое время было вывезено с территории Крыма в Нидерланды.

О чем еще написал Енин

"Пожалуй, самые яркие впечатления от консульской службы оставило спасение украинцев из пиратского и террористического плена. И, конечно, возвращение домой украинца Виталия Маркива и других пленных из Сирии, Ливии, Нигерии", – поделился чиновник.

Помимо этого Енин упомянул о борьбе за справедливость в расследовании сбития самолета МАУ в Иране, увеличении объемов прямой военной помощи от США и укреплении отношений с рядом стран.



Енин о работе в МИД Украины / инфографика с фейсбук-страницы чиновника

Отрывок из сообщения Евгения Енина в фейсбуке:

Поймал себя на мысли, что меняется одна буква – МИДа на МВД, а работы уже на всю азбуку хватит. Скоро расскажу о приоритетных направлениях на новой должности, которые будут мощными и не менее амбициозными. А сегодня поделюсь достижениями за время работы в МИД. Реализовать поставленные задачи, не удалось бы без всесторонней поддержки президента Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра Дмитрия Кулебы, мощной команды МИД в центре и за рубежом, а также замечательных коллег из Минюста, Минобороны, МВД, СБУ, ГМС и Генпрокуратуры.

Спасибо всем, с кем шли бок о бок эти полтора года! Убежден, нас ждет еще больше достижений ради нашего государства".