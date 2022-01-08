В епархии УПЦ говорят, что объезжать похоронную процессию на авто – не запрещено

В Черновицко-Буковинской епархии УПЦ опровергли информацию, что объезжать похоронную процессию якобы запрещено. Это – благочестивая традиция.

В то же время в условиях современной жизни ее не всегда можно придерживаться. Количество автомобилей на дорогах увеличивается. Кроме того, в последнее время автодороги часто ремонтируют. Это приводит к пробкам, которые достигают нескольких километров.

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Украинцы имеют традицию сопровождать покойника похоронной процессией из дома в церковь и из церкви на кладбище. Часто похоронная процессия движется по автомобильным дорогам. Это вызывает неудобства для проезда.

Сообщаем, что обгон похоронной процессии с точки зрения церковных канонов не запрещен, а ехать позади нее – исключительно благочестивая традиция, следовать которой в современных условиях не всегда является возможным,

– говорится в сообщении.

В епархии попросили организовывать похороны процессии так, чтобы не создавать проблем государственным структурам, ответственным за организацию движения на автодорогах.

"Просим духовенство и верующих с пониманием относиться к ситуации, когда похоронную процессию будет обгонять транспорт, который следует позади процессии или навстречу", – отметили в епархии.

В ПЦУ развеяли праздничный миф

Православная церковь Украины во время новогодне-рождественских праздников опровергла миф о Санте и Деде Морозе. Верующим напомнили, что они не могут быть альтернативой Святому Николаю. Потому что только он был реальным человеком.

Святой Николай родился в конце III века в тогдашней Римской империи. Впоследствии он стал архиепископом Мир Ликийских.

При жизни Святой Николай исцелял и возвращал к жизни людей; а также – спасал голодных и несправедливо осужденных.

Сообщение Черновицко-Буковинской епархии:

Как известно, почти на всех приходах Черновицко-Буковинской епархии существует традиция сопровождать покойника похоронной процессией из дома в церковь и из церкви на кладбище. Часто похоронная процессия проходит по автомобильным дорогам, что вызывает неудобства для проезда автотранспорта. Количество автомобилей на дорогах нашего края с каждым днем неуклонно растет. Кроме того в последнее время на автодорогах часто проводятся ремонтные работы из-за которых образуются многокилометровые автомобильные очереди.

Сообщаем, что обгон похоронной процессии с точки зрения церковных канонов не запрещен, а ехать позади нее – исключительно благочестивая традиция, следовать которой в современных условиях не всегда является возможным.

Просим священнослужителей, Приходские советы, а также организаторов похоронных процессий устроить все так, чтобы не мешать проезду автотранспорта и этим не создавать проблем государственным структурам, которые отвечают за организацию движения на автодорогах, и не вызвать нареканий и недопонимания со стороны водителей.

Просим духовенство и верующих с пониманием относиться к ситуации, когда похоронную процессию будет обгонять транспорт, который следует позади процессии или навстречу. Просим не заострять свое внимание на этом факте.

Обязываем духовенство донести содержание этого циркуляра до своих прихожан.