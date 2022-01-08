Водночас в умовах сучасного життя її не завжди можна дотримуватися. Кількість автомобілів на дорогах щодня зростає. Окрім того, останнім часом автошляхи часто ремонтують. Це призводить до заторів, які сягають декількох кілометрів.

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Українці мають традицію супроводжувати покійника похоронною процесією з дому до церкви та з церкви на кладовище. Часто похоронна процесія рухається автомобільними дорогами. Це спричиняє незручності для проїзду.

Повідомляємо, що обгін похоронної процесії з точки зору церковних канонів не заборонений, а їхати позаду неї – виключно благочестива традиція, дотримуватись якої в сучасних умовах не завжди є можливим,

– мовиться у повідомленні.

У єпархії попросили організовувати похороні процесії так, аби не створювати проблем державним структурам, відповідальним за організацію руху на автошляхах.

"Просимо духовенство та вірян з розумінням ставитись до ситуації, коли похоронну процесію буде обганяти транспорт, який прямує позаду процесії або назустріч", – наголосили у єпархії.

У ПЦУ розвіяли святковий міф

Православна церква України у час новорічно-різдвяних свят спростувала міф про Санту та Діда Мороза. Вірянам нагадали, що вони не можуть бути альтернативою Святому Миколаєві. Бо лише він був реальною людиною.

Святий Миколай народився наприкінці III століття у тодішній Римській імперії. Згодом він став архієпископом Мир Лікійських.

За життя Святий Миколай зцілював і повертав до життя людей; а також – рятував голодних та несправедливо засуджених.

Допис Чернівецько-Буковинської єпархії:

Як відомо, майже на всіх парафіях Чернівецько-Буковинської єпархії існує традиція супроводжувати покійника похоронною процесією з дому до церкви та з церкви на кладовище. Часто похоронна процесія проходить автомобільними дорогами, що спричиняє незручності для проїзду автотранспорту. Кількість автомобілів на дорогах нашого краю з кожним днем невпинно зростає. Крім того останнім часом на автошляхах часто проводяться ремонтні роботи через які утворюються багатокілометрові автомобільні черги.

Повідомляємо, що обгін похоронної процесії з точки зору церковних канонів не заборонений, а їхати позаду неї – виключно благочестива традиція, дотримуватись якої в сучасних умовах не завжди є можливим.

Просимо священнослужителів, Парафіяльні ради, а також організаторів похоронних процесій влаштувати все так, щоб не заважати проїзду автотранспорту і цим не створювати проблем державним структурам, які відповідають за організацію руху на автошляхах, та не викликати нарікань та непорозуміння з боку водіїв.

Просимо духовенство та віруючих з розумінням ставитись до ситуації, коли похоронну процесію буде обганяти транспорт, який прямує позаду процесії або назустріч. Просимо не загострювати свою увагу на цьому факті.

Зобов’язуємо духовенство донести зміст цього циркуляру до своїх парафіян.