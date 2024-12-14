Епифаний встретился с Папой Римским в Ватикане и поговорил с ним о войне

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний провел первую официальную встречу с Папой Римским Франциском. Во время общения в Ватикане обсудили важность достижения мира и поддержки Украины.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ПЦУ. Это была первая официальная встреча православного главы с главой католической церкви в статусе главы ПЦУ.

Читайте также В черном элегантном костюме: Елена Зеленская встретилась с Папой Римским

Епифаний и Папа Франциск обсудили мир для Украины

В пятницу, 13 декабря, Папа Римский Франциск принял в Ватикане Митрополита Епифания, предстоятеля Православной Церкви Украины.

Стороны обсудили важность объединения усилий всех людей доброй воли для достижения справедливого мира в Украине и Европе. Митрополит Епифаний поблагодарил Папу за постоянную поддержку Украины и призыв к верующим молиться за мир.

Особенно ценим постоянный призыв Папы ко всем верующим молиться о мире для Украины,

– написал Митрополит.

Папа Франциск в свою очередь выразил солидарность с народом Украины и заверил в своей дальнейшей поддержке.

Папа Франциск принял Митрополита Епифания в Ватикане / Фото пресс-служба Киевской Митрополии Украинской Православной Церкви

Подарки в знак дружбы

В конце встречи стороны обменялись подарками. Митрополит Епифаний передал Папе панагию с образом Богородицы "Спасение римского народа", изготовленную украинскими мастерами.

Взамен Франциск подарил художественно воспроизведенный образ той же Богородицы, несколько своих книг и памятную медаль, посвященную двенадцатому году его понтификата.

Посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш отметил, что встреча прошла в теплой и искренней атмосфере, став историческим моментом для межконфессионального диалога.

