Епифаний посвятил 8 тысяч пасок, которые поедут к военным на фронт

Митрополит Епифаний освятил 8 тысяч пасок, которые поедут на фронт к защитникам Украины. Для того, что передать им "частичку нашего тепла, искренней благодарности, поддержки, молитвы и надежды".

Епифаний заметил, что Украина сейчас борется против зла. По его словам, сейчас не просто война между Россией и Украиной, "это нечто более глубокое – это борьба между добром и злом, между правдой и ложью".

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Епифаний заметил, что в истории всегда побеждает добро. Поэтому приближающийся праздник Воскресения Господня должен вдохновлять к дальнейшей упорной борьбе, к обличению лжи, искоренению зла и утверждению добра.

Освятил 8000 пасок, которые поедут к нашим военным на фронт, чтобы передать им частичку нашего тепла, искренней благодарности, поддержки, молитвы и надежды. Пусть этот праздничный хлеб – символ жизни, силы духа, воскресения – станет лучиком радости и света среди мрака войны и смерти,

– сказал предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины.

Епифаний верит, что Господь на нашей стороне и поможет одержать полную победу над агрессором.

Будем делать все, чтобы Украина восстановила свои границы, и чтобы мы в дальнейшем, после нашей победы, построили ту страну, о которой мечтали наши предшественники: независимое, единое украинское государство, свободную, демократическую и европейскую страну… Благословляю наших защитников. Мы благодарны им, что они защищают нас от врага, от зла, а мы всегда молимся за них и просим у Бога для них защиты и помощи,

– добавил Епифаний.

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