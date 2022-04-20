Епіфаній зауважив, що Україна зараз бореться проти зла. За його словами, нині не просто війна між Росією й Україною, "це щось глибше – це боротьба між добром і злом, між правдою і брехнею".

До теми Є й ті, хто відкрито працює на ворога, – Епіфаній про Московський патріархат

Епіфаній зауважив, що в історії завжди перемагає добро. Тому свято Воскресіння Господнього, яке наближається, повинно надихати до подальшої наполегливої боротьби, до викриття брехні, викорінення зла й утвердження добра.

Освятив 8000 пасок, які поїдуть до наших військових на фронт, аби передати їм часточку нашого тепла, щирої вдячності, підтримки, молитви і надії. Нехай цей святковий хліб – символ життя, сили духу, воскресіння – стане промінчиком радості й світла серед мороку війни і смерті,

– сказав предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України.

Епіфаній вірить, що Господь на нашому боці й допоможе здобути повну перемогу над агресором. Він

Будемо робити все, щоби Україна відновила свої кордони, і щоб ми надалі, після нашої перемоги, збудували ту країну, про яку мріяли наші попередники: незалежну, єдину українську державу, вільну, демократичну та європейську країну… Благословляю наших захисників. Ми вдячні їм, що вони боронять нас від ворога, від зла, а ми завжди молимося за них і просимо у Бога для них захисту і допомоги,

– додав Епіфаній.