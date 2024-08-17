Звучит уже 5 лет: митрополит объяснил, какой призыв сделал Епифаний

Митрополит Киевский и глава Православной Церкви Украины, Епифаний, обратился с призывом к объединению к митрополиту Онуфрию, предстоятелю УПЦ МП. Он отметил, что среди православных Украины, которые пока не присоединились к ПЦУ, "растет число желающих достичь этого единства".

Митрополит Переяславский и Вишневский Александр Драбинко рассказал 24 Каналу, что подобные призывы звучат уже 5 лет – с начала Объединительного собора в Софии Киевской, который проходил в 2018 году. Также всеукраинский Совет церквей и религиозных организаций поддержал законопроект о запрете деятельности УПЦ МП.

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Диалог был прерван Москвой

Впервые этот призыв, по его словам, прозвучал от патриарха Варфоломея. Он приглашал к участию в объединительном процессе митрополита Онуфрия и весь епископат УПЦ МП.

К сожалению, в то время они отказались от участия в этом соборе. Только мы с владыкой Симеоном (архиерей ПЦУ, митрополит Винницкий и Барский – 24 Канал) пришли на это почтенное собрание, которое получило статус Объединительного собора,

– подчеркнул митрополит Переяславский и Вишневский.

Это был учредительный собор поместной Украинской Православной Церкви, которая получила 6 января 2019 года Томос о своей автокефалии – документ, который на сегодня ставит Православную Церковь Украины на 15 место в диптихе (список имен, которые поминаются во время литургии) поместных православных церквей. Фактически, по его мнению, можно назвать это "паспортом о совершеннолетии".

Глава ПЦУ упомянул в своем обращении митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Митрополит Епифаний, как отметил Драбинко, очень пространно оценивает его деятельность в объединительном процессе и установлении поместной православной церкви, поскольку при жизни митрополита Вадимира работала комиссия с Киевским патриархатом и комиссия с Автокефальной церковью по подготовке диалога.

К сожалению, как и сказано в обращении митрополита Епифания к митрополиту Онуфрию, этот диалог был прерван Москвой. Я был непосредственным участником этого процесса. Тогда позвонили из Москвы к блаженнейшему митрополиту Владимиру и запретили дальнейшие шаги по объединению,

– отметил он.

Впоследствии, по словам Александра Драбинко, они с митрополитом Симеоном присоединились к объединительному процессу, поскольку это было желание покойного митрополита Владимира.