На еПоддержку из-за войны уже подали более 700 тысяч заявок

8 марта 2022 , 15:22
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Источник:

телеграм-канал FEDOROV

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что менее чем за сутки сервис еПоддержка получил более 700 тысяч заявок на получение денежной помощи.

Об этом министр написал в своем телеграм-канале. Михаил Федоров уточнил, что денежная помощь составляет 6 500 грн и доступна украинцам, которые из-за военных действий остались без работы и заработной платы.

К теме: С сегодняшнего дня 6 500 гривен могут получить украинцы в пределах еПоддержки

Так, отметим, что помощь доступна жителям областей Украины, которые больше всего пострадали от террористических и военных действий Российской Федерации.

Кто может ее получить? Наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны,
– заметил Федоров.

Для получения средств нужно подать заявку в приложении Дия. Средства можно потратить на что угодно.

Области, где будет работать услуга:

  • Черниговская,
  • Сумская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Луганская,
  • Житомирская,
  • Одесская,
  • Волынская,
  • Киевская и город Киев.

Как получить 6500 гривен:

  1. Авторизуйтесь в Дии и выберите услугу "еПоддержка"
  2. Выберите карту "еПоддержка".
  3. Нажмите "Получить помощь".
  4. Ожидайте зачисления средств в течение суток.

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Автор: Ірина Грицик