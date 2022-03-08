На еПоддержку из-за войны уже подали более 700 тысяч заявок

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что менее чем за сутки сервис еПоддержка получил более 700 тысяч заявок на получение денежной помощи.

Об этом министр написал в своем телеграм-канале. Михаил Федоров уточнил, что денежная помощь составляет 6 500 грн и доступна украинцам, которые из-за военных действий остались без работы и заработной платы.

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Так, отметим, что помощь доступна жителям областей Украины, которые больше всего пострадали от террористических и военных действий Российской Федерации.

Кто может ее получить? Наемные работники, за которых уплачивается ЕСВ и ФЛП всех групп. Выплата направлена, чтобы поддержать население в тех областях, где ведутся самые активные боевые действия. Также это поддержит ФЛП, которые не могут обеспечивать себя из-за начала войны,

– заметил Федоров.

Для получения средств нужно подать заявку в приложении Дия. Средства можно потратить на что угодно.

Области, где будет работать услуга:

Черниговская,

Сумская,

Харьковская,

Херсонская,

Николаевская,

Запорожская,

Донецкая,

Луганская,

Житомирская,

Одесская,

Волынская,

Киевская и город Киев.

Как получить 6500 гривен:

Авторизуйтесь в Дии и выберите услугу "еПоддержка" Выберите карту "еПоддержка". Нажмите "Получить помощь". Ожидайте зачисления средств в течение суток.

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