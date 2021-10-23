Эрдоган хочет выслать из Турции послов 10 государств
Источник:Hurriyet Daily News
Президент Турции Реджеп Эрдоган инициировал объявление персонами нон грата 10 послов. В частности тех, кто встал на защиту активиста Османа Кавалы. Его судят за якобы причастность к попытке госпереворота в 2016 году.
Соответствующее поручение президент дал министру иностранных дел.
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О послах каких стран идет речь
Перед этим 19 октября руководителей дипломатических миссий 10 стран вызвали в МИД Турции:
- США,
- Германии,
- Дании,
- Финляндии,
- Франции,
- Нидерландов,
- Швеции,
- Норвегии,
- Канады,
- Новой Зеландии.
Дипломаты призвали освободить Кавалу
Так, в совместном заявлении дипломаты призвали освободить Кавалу. Они напомнили о решении Европейского суда по правам человека в пользу активиста. Послы отметили, что новые дела против него после предварительного оправдания ставят под сомнение уважение к демократии.
Что известно о деле Кавалы
Османа Кавалу обвиняют в причастности к неудачной попытке госпереворота в июле 2016 года.
Турция возложила ответственность за это на движение исламского проповедника Фейтуллаха Гюлена. Обвиняя в связях с Гюленом, более 130 тысяч человек уволили с государственных должностей.
Сам Гюлен с 1999 года живет в США. Он отрицает свою причастность к попытке переворота.