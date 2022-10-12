Системы ПВО, чтобы закрыть небо: Ермак анонсировал новую помощь от союзников

Украина в ближайшее время получит новые системы противовоздушной безопасности для закрытия неба.

Историческое решение "закрытие неба"

Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что такую первоочередную задачу поставил лично президент Украины Владимир Зеленский.

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Очередной "Рамштайн". Для нас он исторический, потому что принимаются решения о закрытии украинского неба. Усиление системы ПВО – это то, что нам нужно,

– сообщил Андрей Ермак.

Современные ПВО – могут снова изменить ход войны

Также Андрей Ермак уточнил, что именно современные системы ПВО для Украины были темой последних разговоров с советником Президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Я помню весну этого года, когда ВСУ разбили россиян под Киевом, и они отступили с Севера и бросали силы на Донбасс. Нам нужна была артиллерия. Помню важные контакты с нашими союзниками всей команды Президента – тогда мы находили аргументы и получили гаубицы, а впоследствии HIMARS, которые изменили ход войны,

– заметил Ермак.

Но объяснил, что усиление системы ПВО – это первый пункт "Рамштайна". Он также упомянул уже полученную систему Iris-T, но, по словам Ермака, нужно больше ПВО, чтобы увеличить плотность обороны и сбивать гораздо больше российских воздушных угроз.

"Лично я буду доволен исключительно тогда, когда мы получим гораздо больше современных систем ПВО. Такая задача должна выполнить", – подчеркнул Ермак.

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