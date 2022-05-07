Ермак побывал на запуске железнодорожной переправы через реку Ирпень

Андрей Ермак 7 мая побывал на запуске железнодорожной переправы через реку Ирпень. Глава Офиса Президента отметил, что инфраструктуру деоккупированной Киевской области восстанавливают.

Ермак сообщил, что железнодорожный мост через реку Ирпень по состоянию на 7 мая – работает. Местные жители смогут беспрепятственно добраться до столицы.

Заметьте Ермак еще раз общался с Джоли и попросил присоединиться к поддержке проекта United24

Глава ОП сообщил, что Укрзализныця запустила железнодорожное сообщение с:

Бучей;

Ирпенем;

Ворзелем;

Бородянкой;

другими населенными пунктами.

Ермак объяснил, что на данный момент по маршруту будут курсировать поезда в рамках проекта City Express.

Возвращается движение, а с ним и активная жизнь туда, где россияне хотели ее уничтожить. У них не получилось и не получится. Президент (Владимир Зеленский – 24 канал) поставил задачу быстро и качественно восстанавливать страну,

– подчеркнул Ермак.

Ирпень 7 мая посетили также:

Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины;

Александр Камышин – глава правления АО "Укрзализныця";

Елена Шуляк – глава партии "Слуга народа".

Ермак посетил Ирпень: смотрите видео

Глава ОП отметил, что этот процесс продолжается и не остановится. Потому что с такими сильными и умными людьми Украина просто не может остановиться. Победа обязательно наступит.

Ирпень присоединили к водопроводной системе Киева

Кроме того, Ермак принял участие в совещании, на котором обсудили актуальные вопросы деятельности исполнительной власти. Мероприятие прошло под председательством украинского лидера Владимира Зеленского.

Виталий Кличко – мэр Киева – сообщил, что Ирпень присоединили к водопроводной системе украинской столицы. Российские оккупанты разрушили местное канализационное хозяйство. Ситуация в населённом пункте была критичной.

В то же время, восстановительные работы Украина началась сразу после деоккупации Ирпеня. Проложили семь километров труб. По словам Кличко, работа длилась 18 дней.

Свои усилия приложили специалисты:

"Киевводоканала",

"Ирпеньводоканала",

"Житомирводоканала"

подрядных организаций

Также Кличко подчеркнул, что столица продолжит помогать населенным пунктам области, пострадавшим от действий российских захватчиков.

Проверка качества воды в Ирпене уже проведена. Никаких замечаний не было обнаружено. Александр Маркушин – Ирпенский городской глава – поблагодарил всех за помощь. Он подчеркнул, что друзья познаются в беде.

Городской совет Киева сообщил, что работы провели при поддержке благотворительных организаций.

Важно – в Ирпень прибыла первая электричка после освобождения города: смотрите видео