Ермак побывал на запуске железнодорожной переправы через реку Ирпень
Источник:телеграм Андрея Ермака
Андрей Ермак 7 мая побывал на запуске железнодорожной переправы через реку Ирпень. Глава Офиса Президента отметил, что инфраструктуру деоккупированной Киевской области восстанавливают.
Ермак сообщил, что железнодорожный мост через реку Ирпень по состоянию на 7 мая – работает. Местные жители смогут беспрепятственно добраться до столицы.
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Глава ОП сообщил, что Укрзализныця запустила железнодорожное сообщение с:
- Бучей;
- Ирпенем;
- Ворзелем;
- Бородянкой;
- другими населенными пунктами.
Ермак объяснил, что на данный момент по маршруту будут курсировать поезда в рамках проекта City Express.
Возвращается движение, а с ним и активная жизнь туда, где россияне хотели ее уничтожить. У них не получилось и не получится. Президент (Владимир Зеленский – 24 канал) поставил задачу быстро и качественно восстанавливать страну,
– подчеркнул Ермак.
Ирпень 7 мая посетили также:
- Александр Кубраков – министр инфраструктуры Украины;
- Александр Камышин – глава правления АО "Укрзализныця";
- Елена Шуляк – глава партии "Слуга народа".
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Глава ОП отметил, что этот процесс продолжается и не остановится. Потому что с такими сильными и умными людьми Украина просто не может остановиться. Победа обязательно наступит.Заметьте! Кроме того, Ермак принял участие в совещании, на котором обсудили актуальные вопросы деятельности исполнительной власти. Мероприятие прошло под председательством украинского лидера Владимира Зеленского.
Ирпень присоединили к водопроводной системе Киева
Виталий Кличко – мэр Киева – сообщил, что Ирпень присоединили к водопроводной системе украинской столицы. Российские оккупанты разрушили местное канализационное хозяйство. Ситуация в населённом пункте была критичной.
В то же время, восстановительные работы Украина началась сразу после деоккупации Ирпеня. Проложили семь километров труб. По словам Кличко, работа длилась 18 дней.
Свои усилия приложили специалисты:
- "Киевводоканала",
- "Ирпеньводоканала",
- "Житомирводоканала"
- подрядных организаций
Также Кличко подчеркнул, что столица продолжит помогать населенным пунктам области, пострадавшим от действий российских захватчиков.
Проверка качества воды в Ирпене уже проведена. Никаких замечаний не было обнаружено. Александр Маркушин – Ирпенский городской глава – поблагодарил всех за помощь. Он подчеркнул, что друзья познаются в беде.
Городской совет Киева сообщил, что работы провели при поддержке благотворительных организаций.Заметьте! В мае 2022 года украинцы запустили волонтерский проект "Добровольческие строительные батальоны". На данный момент свое желание помочь восстанавливать Киевщину уже выразили 25 тысяч человек. Людей привлекают к разбору завалов и восстановлению домов.
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