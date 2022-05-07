Єрмак повідомив, що залізничний міст через річку Ірпінь станом на 7 травня – працює. Місцеві жителі зможуть без перешкод добратися до столиці.

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Глава ОП повідомив, що Укрзалізниця запустила залізничне сполучення з:

  • Бучею;
  • Ірпенем;
  • Ворзелем;
  • Бородянкою;
  • іншими населеними пунктами.

Єрмак пояснив, що наразі маршрутом курсуватимуть потяги у межах проєкту City Express.

Повертається рух, а з ним і активне життя туди, де росіяни хотіли його знищити. В них не вийшло і не вийде. Президент (Володимир Зеленський – 24 канал) поставив завдання швидко та якісно відновлювати країну,
– наголосив Єрмак.

Глава ОП зауважив, що наразі цей процес триває та не зупиниться. Бо з такими сильними та розумними людьми Україна просто не може зупинитися. Перемога обов'язково настане.

Ірпінь приєднали до водопровідної системи Києва

Віталій Кличко – мер Києва – повідомив, що Ірпінь приєднали до водопровідної системи української столиці. Російські окупанти зруйнували місцеве каналізаційне господарство. Ситуація у населеному пункті була критичною.

Водночас відновлювальні роботи Україна розпочалася відразу після деокупації Ірпеня. Проклали сім кілометрів труб. За словами Кличка, робота тривала 18 днів.

Свої зусилля доклали фахівці:

  • "Київводоканалу",
  • "Ірпіньводоканалу",
  • "Житомирводоканалу"
  • підрядних організацій.

Також Кличко наголосив, що столиці продовжить допомагати населеним пунктам області, які постраждали від дій російських загарбників.

Перевірку якості води в Ірпені вже провели. Жодних зауваг не виявили. Олександр Маркушин – Ірпінський міський голова – подякував усім за допомогу. Він наголосив, що друзі пізнаються у біді.

Міська рада Києва повідомила, що роботи провели за підтримки благодійних організацій.

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