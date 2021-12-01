Ермак похвастался, что перелет в Гуту – "наибольший компромат", который на него нашли

Андрей Ермак прокомментировал информацию о том, что он праздновал день рождения на госдаче главы государства в Гуте. Глава Офиса Президента назвал это "наибольшим компроматом", который на него нашли.

Глава ОП в интервью изданию снова высказался относительно расследования СМИ о том, что он якобы праздновал день рождения в Карпатах.

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Ермак заявил о поиске компромата на него

Глава Офиса Президента начал со слов заверения, что команда Владимира Зеленского демонстрирует иное отношение к интересам власти и государства, чем это было раньше, особенно в вопросах коррупции. Мол, "нынешняя власть показала, что можно быть честными людьми, ничего ни у кого не отнимать, не становиться партнерами крупных бизнесменов, не участвовать в схемах, не зарабатывать на войне".

"И если мне пытаются предъявить какие-то претензии, это точно не касается коррупции", – добавил Ермак. Однако глава ОП убежден, что многие люди активно и настойчиво ищут на него компромат.

Вы понимаете, как сложно найти что-то серьезное, если максимум, в котором меня обвиняют – это перелет в Гуту,

– заявил он.

Ермак также отметил, что не любит дни рождения и каждый раз ждет, чтобы этот день как можно быстрее прошел.

В Гуте планируют провести дипломатический форум

Также чиновник рассказал, что на 21 – 22 декабря в Гуте планируют провести большой дипломатический форум – 30 лет украинской дипломатии. Туда приедут сразу все послы Украины. Для этого нужно решить много организационных вопросов.

Сначала мы проговорили, как это будет. Потом было очень важно изучить локацию, потому что президент предпочитает лично проверить каждую деталь. Поэтому в пятницу (19 ноября – 24 канал) мы туда полетели,

– сказал глава ОП.

Ермак, по его словам, работал там полдня, а потом вернулся домой: "Как бы странно это не звучало, в свой день рождения я встал в 5 утра, в 6 мы выехали в Ивано-Франковск, в 7 – вылетели в Киев".

Далее 21 ноября он вместе с президентом принял участие в мероприятиях по случаю Дня Достоинства и Свободы. А вечером того же дня Ермак и Зеленский "еще раз туда (в Гуту – 24 канал) полетели, потому что президент планировал забрать семью".

Никакого празднования его дня рождения в Карпатах, заверил глава ОП, не было.

День рождения Ермака в Карпатах: позиция СМИ и власти