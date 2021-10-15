Ермак получает меньшую зарплату, чем его заместители в ОПУ
15 октября 2021 , 01:01Читати новину українською
Источник:24 канал
В сентябре 2021 года главе ОП Андрею Ермаку насчитали 40 670 гривен. Сумма налогов составила более 7 900 гривен.
Заместителю руководителя ОП Алексею Днепрову начислили зарплату в размере 47 662 гривен. Сумма налогов составила более 9 тысяч гривен.
Заметьте Сколько за "работу" в Раде в сентябре заработал Медведчук
Сколько заработали другие должностные лица с ОП
- Заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко заработал 38 865 гривен. Сумма налогов – более 7 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Андрей Смирнов заработал 38 865 гривен. Сумма налогов – более 7 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква – 88 317. Сумма налогов – более 17 тысяч .
- Заместитель руководителя ОП Роман Машовец – 45 613 гривен. Сумма налогов – более 8 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Юлия Свириденко – 75 524 гривен. Сумма налогов – более 14 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Юлия Соколовская – 42 094 гривен. Сумма налогов – более 8 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Олег Татаров – 39 950 гривен. Сумма налогов – более 7 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Андрей Сибига – 39 280 гривен. Сумма налогов – более 7 тысяч гривен.
- Заместитель руководителя ОП Игорь Брусило – 39 520 гривен. Сумма налогов – более 7 тысяч гривен.
Зарплаты в ОП / 24 канал
Зарплаты в ОП / 24 канал
Зарплаты в ОП / 24 канал
Заметьте! Владимир Зеленский в сентябре получил 28 тысяч гривен зарплаты. Кроме того, налоги составляли более 5 тысяч гривен.
Какие зарплаты насчитали другим политикам
- Ирине Венедиктовой – 104 845 гривен.
- Руслану Стефанчуку – 63 957 гривен.
- Дмитрию Разумкову – 54 497 гривен.
- Ивану Баканову – более 111 тысяч гривен зарплаты.