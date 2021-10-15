. Єрмак отримує меншу зарплату, ніж його заступники в ОПУ

Заступнику керівника ОП Олексію Дніпрову нарахували зарплату у розмірі 47 662 гривень. Сума податків становила понад 9 тисяч гривень.
Зауважте Скільки за "роботу" у Раді у вересні заробив Медведчук
Скільки заробили інші посадовці з ОП
- Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко заробив 38 865 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
- Заступник керівника ОП Андрій Смирнов заробив 38 865 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
- Заступник керівника ОП Ігор Жовква – 88 317. Сума податків – понад 17 тисяч.
- Заступник керівника ОП Роман Машовець – 45 613 гривень. Сума податків – понад 8 тисяч гривень.
- Заступниця керівника ОП Юлія Свириденко – 75 524 гривні. Сума податків – понад 14 тисяч гривень.
- Заступниця керівника ОП Юлія Соколовська – 42 094 гривні. Сума податків – понад 8 тисяч гривень.
- Заступник керівника ОП Олег Татаров – 39 950 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
- Заступник керівника ОП Андрій Сибіга – 39 280 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
- Заступник керівника ОП Ігор Брусило – 39 520 гривень. Сума податків – понад 7 тисяч гривень.
Зарплати в ОП / 24 канал
Зарплати в ОП / 24 канал
Зарплати в ОП / 24 канал
Які зарплати нарахували іншим політикам
- Ірині Венедіктовій – 104 845 гривень.
- Руслану Стефанчуку – 63 957 гривень.
- Дмитру Разумкову – 54 497 гривень.
- Івану Баканову – понад 111 тисяч гривень зарплатні.