Ермак призвал Запад признать Россию государством-террористом и исключить ее из Совбеза ООН

Российские оккупанты нарушили все возможные международные Конвенции и правила ведения войны. Они обстреливают мирное население и издеваются над гражданскими, избрав тактику терроризма.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак считает, что оккупанты перешли все возможные линии ведения войны. Они начали действовать, как террористы, поэтому заслуживают соответствующего отношения.

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Россия – государство-террорист

Во время прямого включения аналитического центра "Атлантический совет" Андрей Ермак призвал партнеров к более жестким действиям в отношении России.

Пора признать вооруженные силы Российской Федерации террористической организацией. Этого, очевидно, не произойдет, пока место в Совбезе ООН незаконно занимает государство, совершившее агрессию против другого государства-основателя ООН,

– сказал Ермак.

Также глава Офиса Президента призвал партнеров обеспечить для Украины обмен разведывательной информацией в режиме реального времени и закрыть небо над Украиной.

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