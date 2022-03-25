Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вважає, що окупанти перейшли усі можливі лінії ведення війни. Вони почали діяти, як терористи, тому заслуговують на відповідне ставлення.

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Росія – держава-терорист

Під час прямового включення аналітичного центру "Атлантична рада" Андрій Єрмак закликав партнерів до більш жорстких дій щодо Росії.

Час визнати збройні сили російської федерації терористичною організацією. Цього, очевидно, не станеться, поки місце в Радбезі ООН незаконно посідає держава, яка здійснила агресію проти іншої держави-засновниці ООН,

– сказав Єрмак.

Також глава Офісу Президента закликав партнерів забезпечити для України обмін розвідувальною інформацією в режимі реального часу та закрити небо над Україною.

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