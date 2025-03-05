Ермак провел разговор с советником Трампа Волцом: обсудили место и дату переговоров

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником по нацбезопасности Майком Волцем. Обсуждение касалось даты, места и команды относительно будущих переговоров.

Об этом 24 Каналу подтвердил советник президента Дмитрий Литвин.

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Что известно о разговоре Ермака и Волца

Сам Майк Волц в эфире Fox News отметил, что имел телефонный разговор с украинским коллегой, однако не называл имен. Представитель команды Трампа отметил, что они говорили о дате, место, переговорную команду.

Сегодня и вчера было положительным шагом вперед к тому, чтобы сказать – мы будем вести переговоры о мире, и мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом передадим россиянам и протестируем ту сторону. Это будет тяжелая челночная дипломатия, но обе стороны должны быть вовлечены,

– сказал Волц.

Советник Трампа по нацбезопасности выразил убеждение, что сейчас "мы движемся в позитивном направлении.

Дмитрий Литвин подтвердил, что собеседником Майка Волца был именно Андрей Ермак.

К слову, также Майк Волц высказался относительно того, когда Трамп может возобновить военную помощь Украине. По его словам, это возможно, если будут организованы мирные переговоры и "приняты меры укрепления доверия".