Про це 24 Каналу підтвердив радник президента Дмитро Литвин.

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Що відомо про розмову Єрмака і Волца

Сам Майк Волц в ефірі Fox News зазначив, що мав телефонну розмову з українським колегою, проте не називав імен. Представник команди Трампа зазначив, що вони говорили про дату, місце, перемовну команду.

Сьогодні та вчора було позитивним кроком вперед до того, щоб сказати – ми будемо вести переговори про мир, і ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які потім передамо росіянам і протестуємо ту сторону. Це буде важка човникова дипломатія, але обидві сторони повинні бути залучені,

– сказав Волц.

Радник Трампа з нацбезпеки висловив переконання, що зараз "ми рухаємося в позитивному напрямку.

Дмитро Литвин підтвердив, що співрозмовником Майка Волца був саме Андрій Єрмак.

До слова, також Майк Волц висловився щодо того, коли Трамп може відновити військову допомогу Україні. За його словами, це можливо, якщо будуть організовані мирні переговори та "вжиті заходи зміцнення довіри".