Ермак рассказал о своих нон-стопах переговорах с западными советниками
Источник:фейсбук Андрея Ермака
Председатель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал, что продолжается борьба за Украину на дипломатическом фронте в режиме нон-стоп. Также он поблагодарил всех украинских дипломатов.
"Нам помогают десятки стран. Мы чувствуем эту поддержку, мы видим ее результаты. Чрезвычайное спасибо всем народам и государственным деятелям, которые помогают Украине защищаться. Наш Президент уже поблагодарил руководство этих стран", – написал на своей странице в фейсбук Андрей Ермак.
Также глава Офиса президента особое внимание уделил тем чиновникам, с которыми общается сейчас нон-стоп по несколько раз в сутки, и которые постоянно на связи и очень помогли Украине.
Среди них:
- советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан;
- специальный советник и представитель президента Турции Ибрагим Калин;
- внешнеполитический советник президента Франции Эммануэль Бонн;
- советник канцлера Германии по внешней политике Йенс Плэтнер;
- внешнеполитический советник Премьер-министра Великобритании Дэвид Кворри, а также советник по национальной безопасности Стивен Лавгроув;
- министр иностранных дел Канады Мелани Джоли;
- министр финансов Канады Христя Фрилянд;
- руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики Самир Рафиг оглу Нуриев;
- Глава Бюро международной политики Канцелярии президента Якуб Кумох;
- министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто;
- Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Украине Изабель Дюмон.
Благодарность прозвучала также и руководству других ключевых стран и международных организаций.
Не обошел словами благодарности и звезд и ярких личностей, таких как Шон Пенн, Мадонна, Джаред Лето и Кэтрин Винник.
"Спасибо вам, друзья Украины, от всех нас", – добавил Ермак.
Подписывайтесь на телеграм 24 канала, чтобы оперативно узнавать важные новости.