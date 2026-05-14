Мне нечего скрывать, – Ермак впервые отреагировал на решение суда

Андрею Ермаку 14 мая суд избрал меру пресечения. Экс-глава ОП после решения суда отвергает любые обвинения и говорит, что "не имеет денег" на залог.

Об этом он сообщил после судебного заседания, передает Суспільне.

Как отреагировал Ермак?

Суд избрал меру пресечения для эксначальника Офиса Президента Андрея Ермака. Его возьмут под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.

Журналисты поинтересовались, что планирует брать с собой Ермак в СИЗО, на что он ответил: "самое необходимое".

Корреспонденты также спросили, есть ли деньги для внесения залога в экспредседателя ОП, его окружения и друзей. На это Андрей Ермак ответил: "Я же говорил – у меня таких денег нет".

Я не готовился к этому. Я думаю, что, ну, достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом (собрать деньги на залог – ред.),

– цитирует Андрея Ермака "Украинская правда".

Также бывший политик заверил, что "шесть лет проработал честно 24 на 7 на свою страну, отдавая свою жизнь, свое здоровье. Я ни о чем не жалею, я горд, что это делал".

"Решение вы слышали. Я отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине… Процесс будет продолжаться. Мне нечего скрывать", – заявил он.

Сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда, добавил Ермак.

В чем подозревают Ермака?

11 мая НАБУ и САП проводили следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Правоохранители в тот же день вручили ему подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Они заявили, что разоблачили преступную группу, которая могла легализовать 460 миллионов гривен на элитном строительстве в Козине под Киевом.

Кроме того, в одноименном с коттеджным городком деле "Династия" упоминается, вероятно, Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев.

Группа коррупционеров с 2021 года планировала и приступила к строительству 4 поместий на земельных участках общества. Стоимость одного дома могла достигать 2 миллионов долларов США.

Ермаку может грозить от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.