Мне нечего скрывать, – Ермак впервые отреагировал на решение суда
- Суд избрал меру пресечения для Андрея Ермака в виде содержания под стражей на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.
- Ермак отрицает обвинения, заявляет об отсутствии средств на залог и планирует подавать апелляцию на решение суда.
Андрею Ермаку 14 мая суд избрал меру пресечения. Экс-глава ОП после решения суда отвергает любые обвинения и говорит, что "не имеет денег" на залог.
Об этом он сообщил после судебного заседания, передает Суспільне.
К слову ВАКС избрал бывшему руководителю ОП Андрею Ермаку меру пресечения
Как отреагировал Ермак?
Суд избрал меру пресечения для эксначальника Офиса Президента Андрея Ермака. Его возьмут под стражу на 60 суток с правом внесения залога в 140 миллионов гривен.
Журналисты поинтересовались, что планирует брать с собой Ермак в СИЗО, на что он ответил: "самое необходимое".
Корреспонденты также спросили, есть ли деньги для внесения залога в экспредседателя ОП, его окружения и друзей. На это Андрей Ермак ответил: "Я же говорил – у меня таких денег нет".
Я не готовился к этому. Я думаю, что, ну, достаточно знакомых, друзей, надеюсь, что они смогут помочь в этом (собрать деньги на залог – ред.),
– цитирует Андрея Ермака "Украинская правда".
Также бывший политик заверил, что "шесть лет проработал честно 24 на 7 на свою страну, отдавая свою жизнь, свое здоровье. Я ни о чем не жалею, я горд, что это делал".
Комментарий Ермака из зала суда: смотрите видео
"Решение вы слышали. Я отрицаю какие-либо обвинения в мой адрес. Есть решение суда, я буду продолжать бороться. Я остаюсь в Украине… Процесс будет продолжаться. Мне нечего скрывать", – заявил он.
Сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда, добавил Ермак.
В чем подозревают Ермака?
11 мая НАБУ и САП проводили следственные действия, связанные с бывшим руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком. Правоохранители в тот же день вручили ему подозрение по части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины. Они заявили, что разоблачили преступную группу, которая могла легализовать 460 миллионов гривен на элитном строительстве в Козине под Киевом.
Кроме того, в одноименном с коттеджным городком деле "Династия" упоминается, вероятно, Тимур Миндич и бывший вице-премьер-министр Украины Алексей Чернышев.
Группа коррупционеров с 2021 года планировала и приступила к строительству 4 поместий на земельных участках общества. Стоимость одного дома могла достигать 2 миллионов долларов США.
Ермаку может грозить от 8 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.