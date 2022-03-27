Ермак убежден, что поднятие ставок Россией с "референдумом" на Донбассе не будет иметь успеха

Глава Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на намерения оккупантов провести "референдум" в псевдореспублике на временно оккупированной территории Луганской области. Он подчеркнул, что действия оккупантов не будут иметь успеха.

Андрей Ермак подчеркнул, что таким образом Россия хочет попытаться подорвать суверенитет Украины. Однако глава Офиса Президента подчеркнул, что у них ничего не получится.

Заметьте Ни одна страна в мире не признает российских "референдумов" на Донбассе, – МИД

Референдум никто не признает

Андрей Ермак заявил, что мир не признает результаты псевдореферендумов о присоединении временно оккупированных территорий Украины в состав России. По словам главы Офиса Президента, таким образом оккупанты поднимают ставки.

Попытки россиян таким образом поднять ставки, подорвать украинский суверенитет все равно не добьются успеха, – заявил Ермак.

Глава Офиса Президента подчеркнул, что вопрос суверенитета для нашего государства является принципиальным.

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