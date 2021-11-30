Камеры не звал, – Ермак заявил, что дал в ГБР показания по делу вагнеровцев

Андрей Ермак во вторник, 30 ноября, сообщил, что посетил ГБР и дал показания по делу вагнеровцев. Глава ОП подчеркнул, что сообщил всю известную ему информацию.

Ермак сообщил, что как законопослушный гражданин в 8:30 утра посетил ГБР. Политик подчеркнул, что не считает нужным делать из этого шоу, поэтому "камеры не звал".

Заметьте В деле "вагнергейта" осталось больше вопросов, чем ответов, – Грозев

Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию,

– заявил Ермак.

Глава ОП также подчеркнул, что очень важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над "і".

Зеленский объяснил, почему отказал в операции

Владимир Зеленский объяснил, почему он не утвердил операцию по вагнеровцам. По словам украинского президента, этот план был непродуманным. Кроме того, он грозил проблемами в отношениях с Турцией.

Сообщение Ермака:

Как законопослушный гражданин сегодня в 8:30 утра посетил Государственное бюро расследований. Дал показания по делу "вагнеровцев". Сообщил всю известную мне информацию.

Не считаю нужным делать из этого шоу, поэтому камеры не звал.

Но считаю, что крайне важно, чтобы следствие установило истину и расставило в этом деле все точки над "і".

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