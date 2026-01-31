Ермак занимался магией, – экс-спикер Зеленского раскрыла шокирующие подробности
- Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак, экс-руководитель Офиса президента, якобы занимался магическими практиками.
- Тот якобы привозил магов из разных стран и проводил ритуалы.
Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак якобы занимался магией. Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского заявляла, что экс-руководитель Офиса президента "опасный человек".
31 января Юлия Мендель опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, как узнала о странном увлечении Ермака.
Какая связь между Ермаком и магией?
Мендель отметила, что тема Ермака и "магии" впервые появилась для нее еще в 2019 году. Тогда после одного из брифингов журналист внезапно бросился не за президентом, а за его советником Андреем Ермаком и несколько раз публично спрашивал, что тот делал на кладбище вместе с определенным лицом.
Вопрос, по ее словам, звучал настолько странно, что она его хорошо запомнила, хотя ответа так и не прозвучало, а самого материала впоследствии нигде не появилось.
В 2020 году, по словам Мендель, к ней обратился один из министров и сообщил, что Ермак, уже как руководитель Офиса президента, якобы занимается магическими практиками. Деталей он не предоставил, но, как она отмечала, имел искренне напуганный вид.
Далее, в 2023 году, по ее словам, человек из одной из важных служб рассказал ей, Ермак якобы привозил магов из Израиля, Грузии и одной из стран Латинской Америки для проведения определенных ритуалов.
В 2024 году, как говорит Мендель, представитель эзотерической среды описывал еще более жуткие детали: мол, маги Ермака сжигали травы, использовали воду из тел умерших, изготавливали куклы и хранили их в специальном сундуке. Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы.
Мендель подчеркивала, что теперь подобные утверждения уже звучат публично – в частности со стороны правоохранителей и отдельных народных депутатов.
Экс-чиновница заявила, что вместо того чтобы работать со специалистами, развивать управленческие навыки и опираться на знания, Ермак, по ее убеждению, мог пытаться влиять на реальность через мнимые "энергии" других людей.
Она замечала, что в политике недостаточно только ума, но и без него далеко не уедешь. А в нынешних условиях – когда страна переживает дефицит тепла, света и базовых ресурсов – подобная "магическая политика" может вызвать разве что горькую иронию.
В завершение Мендель добавила, что Ермак, по ее мнению, не единственный в украинской политике, кто прибегает к подобным практикам.
Что еще говорила Юлия Мендель о Ермаке?
- По словам Мендель, Андрей Ермак еще в 2019 году интересовался тем, как самому стать президентом Украины. Во время поездки в США Ермак обращался к политическому консультанту с вопросом о собственных президентских амбициях.
- Параллельно, работая в Офисе президента, он начал выстраивать собственную систему влияния и подавал информацию Зеленскому так, как было выгодно именно ему. Мендель утверждает, что Ермак контролировал доступ журналистов к президенту и пытался формировать нужную ему информационную повестку дня.
- Именно Ермак убеждал Зеленского, что угрозы полномасштабного вторжения России нет.
- Мендель рассказывала, что для Ермака был очень важен положительный медийный образ, и он якобы требовал от СМИ сначала публиковать материалы с ним, а уже предоставил доступ к президенту. Мендель считает, что сам Зеленский мог даже не знать о существовании таких неофициальных "медийных правил", а Ермак, по ее словам, болезненно реагировал, когда медиа уделяли ему недостаточно внимания.
- Кроме того, сама ексречниця Зеленского говорит, что боится за собственную жизнь, потому что Андрея Ермак – очень "опасный человек".