Ермак занимался магией, – экс-спикер Зеленского раскрыла шокирующие подробности

Юлия Мендель заявила, что Андрей Ермак якобы занимался магией. Ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского заявляла, что экс-руководитель Офиса президента "опасный человек".

31 января Юлия Мендель опубликовала пост в фейсбуке, в котором рассказала, как узнала о странном увлечении Ермака.

Какая связь между Ермаком и магией?

Мендель отметила, что тема Ермака и "магии" впервые появилась для нее еще в 2019 году. Тогда после одного из брифингов журналист внезапно бросился не за президентом, а за его советником Андреем Ермаком и несколько раз публично спрашивал, что тот делал на кладбище вместе с определенным лицом.

Вопрос, по ее словам, звучал настолько странно, что она его хорошо запомнила, хотя ответа так и не прозвучало, а самого материала впоследствии нигде не появилось.

В 2020 году, по словам Мендель, к ней обратился один из министров и сообщил, что Ермак, уже как руководитель Офиса президента, якобы занимается магическими практиками. Деталей он не предоставил, но, как она отмечала, имел искренне напуганный вид.

Далее, в 2023 году, по ее словам, человек из одной из важных служб рассказал ей, Ермак якобы привозил магов из Израиля, Грузии и одной из стран Латинской Америки для проведения определенных ритуалов.

В 2024 году, как говорит Мендель, представитель эзотерической среды описывал еще более жуткие детали: мол, маги Ермака сжигали травы, использовали воду из тел умерших, изготавливали куклы и хранили их в специальном сундуке. Мол, в том особом сундуке – уже сами мертвецы.

Мендель подчеркивала, что теперь подобные утверждения уже звучат публично – в частности со стороны правоохранителей и отдельных народных депутатов.

Экс-чиновница заявила, что вместо того чтобы работать со специалистами, развивать управленческие навыки и опираться на знания, Ермак, по ее убеждению, мог пытаться влиять на реальность через мнимые "энергии" других людей.

Она замечала, что в политике недостаточно только ума, но и без него далеко не уедешь. А в нынешних условиях – когда страна переживает дефицит тепла, света и базовых ресурсов – подобная "магическая политика" может вызвать разве что горькую иронию.

В завершение Мендель добавила, что Ермак, по ее мнению, не единственный в украинской политике, кто прибегает к подобным практикам.

Что еще говорила Юлия Мендель о Ермаке?