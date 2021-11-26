Ермак заверил, что не был на госдаче на свой юбилей
26 ноября 2021 , 16:02Читати новину українською
Источник:"Украинская правда"
Глава Офиса Президента Андрей Ермак заверил, что не праздновал свой юбилей в государственной резиденции в Гуте 21 ноября. Однако был там накануне.
Ермак отметил, что 21 ноября его видели на Аллее Небесной Сотни. Политик отметил, что все детали расписал в своем посте, а также анонсировал интервью.
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Если вас интересует празднование моего дня рождения – я его праздновал в понедельник практически ночью, когда приехал к родителям,
– сказал Ермак.
Журналисты спросили, был ли Ермак ли в Синегоре 21 ноября. Сначала глава ОП отвернулся, но затем добавил, что "был в Гуте в пятницу и в субботу, то есть 19 – 20 ноября".
Расследование касательно праздновании юбилея Ермака
- Журналисты издания "Украинская правда" опубликовали расследование о праздновании 50-летия Ермака. Там говорилось, что политик отпраздновал юбилей на президентской даче в Гуте в Карпатах.
- По данным расследования, 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, принадлежащий группе "Приват" олигарха Игоря Коломойского.
- Официальной информации о том, были ли на борту Зеленский и Ермак, или нет – нет. Однако среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и замруководителя ОП Олега Татарова.
- Андрей Ермак заявил, что день рождения не праздновал вообще и в Карпатах не был.