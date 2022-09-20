В ЕС создадут Миссию по военной помощи Украине: Боррель сказал, когда именно

Главы МИД стран Европы неформально встретились в Нью-Йорке перед Генассамблеей ООН. Они обсудили создание миссии по оказанию военной помощи Украине.

Об этом на брифинге сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, миссию могут создать уже в октябре.

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"Мы продолжили обсуждение нашего предложения по созданию в Евросоюзе миссии по военной помощи. Я надеюсь, что на следующей встрече в октябре мы сможем принять решение очень быстро для европейских стандартов", – сообщил Боррель.

Он добавил, что решение должно быть согласовано с Украиной.

В США состоится Генассамблея ООН

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба с рабочим визитом будет находиться в США с 19 по 23 сентября. Он примет участие в 77 сессии Генассамблеи ООН. Кулеба будет поднимать на встречах и событиях 3 основные темы:

международная ответственность россии за преступления против украинцев;

укрепление международной коалиции в поддержку Украины, финансовая и военная помощь;

укрепление отношений со странами Глобального Юга.

Кулеба встретится с коллегами стран Африки, Ближнего Востока, Карибского бассейна, Латинской Америки и Европы. Кроме того, запланирован разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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