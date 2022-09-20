Про це на брифінгу сказав глава європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, місію можуть утворити вже у жовтні.

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"Ми продовжили обговорення нашої пропозиції щодо створення в Євросоюзі місії з військової допомоги. Я сподіваюся, що на наступній зустрічі у жовтні ми зможемо ухвалити рішення, що дуже швидко для європейських стандартів", – повідомив Боррель.

Він додав, що рішення має бути узгоджене з Україною.

У США відбудеться Генасамблея ООН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба з робочим візитом перебуватиме у США з 19 по 23 вересня. Він візьме участь у 77 сесії Генасамблеї ООН. Кулеба підійматиме на зустрічах та подіях 3 основні теми:

міжнародна відповідальність росії за злочини проти українців;

зміцнення міжнародної коаліції на підтримку України, фінансова та військова допомога;

зміцнення відносин з країнами Глобального Півдня.

Кулеба зустрінеться з колегами країн Африки, Близького Сходу, Карибського басейну, Латинської Америки та Європи. Крім цього, запланована розмова з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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