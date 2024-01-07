ЕС должен создать собственную армию, – министр иностранных дел Италии

Антонио Таяни призывает Европейский союз создать свою армию. По его мнению, это поможет поддержать мир и предотвратить конфликты.

Глава МИД Италии дал интервью газете La Stampa. Создание европейской армии он назвал одним из важных изменений, к которым следует прибегнуть в Евросоюзе. 24 Канал расскажет об этом заявлении подробнее.

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Почему ЕС должен создать свою армию: мнение итальянского министра

Таяни говорил достаточно эмоционально и метафорично. А еще он перефразировал известную пословицу "Хочешь мира – готовься к войне".

В мире с такими мощными игроками, как Соединенные Штаты, Китай, Индия, Россия, с кризисами от Ближнего Востока до Индо-Тихоокеанского региона, граждане Италии, Германии, Франции или Словении могут быть защищены только тем, что уже существует, и это называется Европейский союз. Поэтому оборона и общая армия должны стать конкретным фактом,

– сказал он.

По словам итальянского министра, больше некуда откладывать. "Если мы останемся разделенными, мы всегда будем беззащитными воробьями в мире, где летают орлы", – так выразился он.

Таяни призывает реформировать не только оборону ЕС

Он возглавил партию Forza Italia ("Вперед, Италия!") после смерти Сильвио Берлускони. В июне 2024 года состоятся выборы в Европарламент и они, как пишет Reuters, станут первым показателем популярности партии после потери бывшего харизматичного лидера.

Собственно, министр давал интервью как представитель партии и его видение реформ Евросоюза – видение представителя определенной политической силы.

"Для Forza Italia первой настоящей реформой является та, которая предусматривает европейскую оборону. Если мы хотим быть носителями мира в мире, нам нужна европейская армия. И это фундаментальная предпосылка для эффективной европейской внешней политики", – считает он.

Глава МИД уверен, что нужно объединить усилия, чтобы "не выпасть из игры". Однако говорит, что ЕС "готов к миротворчеству, мониторингу, сдерживанию".

Еще одной важной реформой Forza Italia видит оптимизацию руководства ЕС. В частности, партия убеждена, что Европейскому союзу следует иметь единое президентство, а не президента Европейского совета и президента Европейской комиссии, как сейчас. По словам Таяни, двуглавая структура отжила свое.