ЕС договорился обучать украинских военных ближе к Украине

Государства-страны ЕС согласились увеличить количество подготовленных украинских бойцов на 15 тысяч. Такую цель в рамках тренировочной миссии ЕС поставили до конца года.

Об этом сообщил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель по результатам встречи министров обороны. Как передает корреспондентка 24 Канала из Брюсселя, в целом ЕС подготовит 75 тысяч украинских военных до конца года.

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ЕС подготовит больше украинских военных

По его словам, Евросоюз уже подготовил 60 тысяч украинских солдат.

Сегодня министры договорились о повышении цели до 75 тысяч, добавив еще 15 тысяч до конца года - это также хорошая новость, что мы делаем больше, чем просит Украина,

– сказал Жозеп Боррель.

Он сообщил, что Евросоюз также откроет представительство тренировочной миссии в Киеве, чтобы лучше взаимодействовать с ВСУ. Впрочем, пока министры не договорились о проведении тренировок на территории Украины. Однако, подготовка будет происходить как можно ближе к украинской границе.