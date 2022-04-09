ЕС дополнительно выделит Украине 1 миллиард евро финансовой помощи

Еврокомиссия приняла решение выделить 1 миллиард евро финансовой помощи Украине. Средства получит наше государство и страны, которые принимают украинских беженцев.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в субботу, 9 апреля. Накануне чиновница посетила Киев и Бучу вместе с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

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Как распределят финансовую помощь

Урсула фон дер Ляйен выступила на мероприятии Stand Up For Ukraine, которое состоялось 9 апреля в Варшаве с целью сбора средств на нужды украинцам, пострадавшим от российской агрессии. Она объяснила, как средства, выделенные Еврокомиссией, будут распределены.

600 тысяч евро пойдут непосредственно в Украину, украинской власти, и частично ООН. Остальные 400 тысяч будут направлены в соседние с Украиной государства, которые выполняют невероятную работу, принимая украинских беженцев,

– рассказала фон дер Ляйен.

Напомним, что во время брифинга в Киеве 8 апреля президент Еврокомиссии рассказала детали помощи Украине от ЕС. Чиновница, в частности, отметила, что 120 миллионов евро прямо сейчас направляются в бюджет Украины.

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