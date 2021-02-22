Главы МИД стран Евросоюза во время заседания 22 февраля согласовали дальнейшие действия в вопросе России. Политики договорились работать над санкциями против России.

Толчком к этому стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, а также преследование оппозиции.

Важно Евросоюз готовит новые санкции против режима Лукашенко: детали

Что известно о новых санкциях против России

Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения Навального. В следующие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применят санкции.

Интересно! Новый санкционный механизм ЕС за нарушение прав человека, который был одобрен в 2020 году, предусматривает замораживание активов и ограничение на поездки. Дело Навального может стать первым случаем, когда Евросоюз применит его.

Ранее министр Австрии по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг заявил, что санкции против России получат широкую поддержку. Он добавил, что список лиц, против которых применят санкции, должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.

Реакция России

Посол России при ЕС Владимир Чижов сразу заявил, что Россия будет принимать ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.