В ЕС определили дальнейшие шаги: наложат ли на Россию новые санкции
Главы МИД стран Евросоюза во время заседания 22 февраля согласовали дальнейшие действия в вопросе России. Политики договорились работать над санкциями против России.
Источник:DPA
Толчком к этому стал арест российского оппозиционера Алексея Навального, а также преследование оппозиции.
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Что известно о новых санкциях против России
Министры иностранных дел ЕС согласились продвигать вперед работу над новыми санкциями против России после заключения Навального. В следующие недели должны определить правовые рамки и конкретный список лиц, к которым применят санкции.
Ранее министр Австрии по европейским и иностранным делам Александр Шалленберг заявил, что санкции против России получат широкую поддержку. Он добавил, что список лиц, против которых применят санкции, должен быть очень грамотным как в политическом, так и в юридическом плане.
Реакция России
Посол России при ЕС Владимир Чижов сразу заявил, что Россия будет принимать ответные меры, если Евросоюз пойдет на новые санкции.
Что известно об аресте Навального?Алексея Навального 17 января 2021 года задержали по возвращении из Германии, где он лечился от отравления "Новичком". Оппозиционера приговорили к 3,5 годам заключения. Он отбывает наказание в колонии общего режима. А 20 февраля суд в Москве признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и обязал его выплатить 850 тысяч рублей штрафа.
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