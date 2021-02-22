В ЄС визначили подальші кроки: чи накладуть на Росію нові санкції
Глави МЗС країн Євросоюзу під час засідання 22 лютого узгодили подальші дії у питанні Росії. Політики домовилися працювати над санкціями проти Росії.
Джерело:DPA
Поштовхом до цього став арешт російського опозиціонера Олексія Навального, а також переслідування опозиції.
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Що відомо про нові санкції проти Росії
Міністри закордонних справ ЄС погодились просувати вперед роботу над новими санкціями проти Росії після ув'язнення Навального. Наступними тижнями мають визначити правові рамки та конкретний список осіб, до яких застосують санкції.
Раніше міністр Австрії з європейських і закордонних справ Александер Шалленберг заявив, що санкції проти Росії отримають широку підтримку. Він додав, що перелік осіб, проти яких застосують санкції, повинен бути дуже грамотним як в політичному, так і в юридичному плані.
Реакція Росії
Посол Росії при ЄС Владімір Чижов одразу заявив, що Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Євросоюз піде на нові санкції.
Що відомо про арешт Навального?Олексія Навального 17 січня 2021 року затримали після повернення з Німеччини, де він лікувався від отруєння "Новачком". Опозиціонера засудили до 3,5 років ув'язнення. Він відбуває покарання у колонії загального режиму. А 20 лютого суд у Москві визнав Олексія Навального винним у наклепі на ветерана і зобов'язав його виплатити 850 тисяч рублів штрафу.
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