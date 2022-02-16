ЕС готов к перебоям в поставках газа из России
Источник:Reuters
Евросоюз может справиться в случае сокращения поставок газа из России. Европа уже ведет переговоры о возможности поставки голубого топлива из других стран.
Мы находимся в безопасной ситуации, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн. Это доказывают модели ЕС на случай частичного нарушения или дальнейшего сокращения поставок газа от Газпрома.
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Договариваются с другими странами о газе
Политик рассказала, что ЕС договаривается о поставках сжиженного и природного газа из США, Азербайджана, Катара, Нигерии, Египта и Южной Кореи.
Мы также поговорили с крупными поставщиками СПГ... чтобы узнать, можем ли мы изменить контракты в пользу ЕС,
– говорит фон дер Ляєн.
ЕС уже принял во внимание, что надо ограничивать зависимость Европы от газа из России из-за возможного российского вторжения в Украину.
Газ и нападение России: что надо знать
- Американская разведка предупреждает, что в феврале Россия может прибегнуть к новой агрессии против Украины.
- Предполагают, что в случае нападения Россия может ударить и по системе газоснабжения Украины и транзитным трубопроводам.
- Тогда обеспечивать газом население и важные инфраструктурные объекты смогут в течение 5 – 7 дней.
- Однако ЕС и рассматривает варианты замещения российского голубого топлива. СМИ писали, что Европа и США обратились к нескольким крупным импортерам газа в Азии, в частности, даже в Китай.
Обратите внимание! Среди антироссийских санкций в случае нападения рассматривают и блокирование газопровода "Северный поток-2". США требуют его отключения, однако в Евросоюзе общего согласия нет. В частности, в этом вопросе не спешит Германия.
Правда, 15 февраля президент США Джо Байден в обращении четко сказал: "в случае вторжения России "Северный поток-2" не запустят".
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