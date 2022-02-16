Ми перебуваємо в безпечній ситуації, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це доводять моделі ЄС на випадок часткового порушення або подальшого скорочення поставок газу від "Газпрому".
Раніше Японія готова постачати газ у Європу в разі вторгнення Росії в Україну
Домовляються з іншими країнами про газ
Політикиня розповіла, що ЄС домовляється про постачання зрідженого та природного газу зі США, Азербайджану, Катару, Нігерії, Єгипту та Південної Кореї.
Ми також поговорили з великими постачальниками ЗПГ... щоб дізнатися, чи можемо ми змінити контракти на користь ЄС,
– каже фон дер Ляєн.
ЄС вже взяло до уваги, що треба обмежувати залежність Європи від газу з Росії через можливе російське вторгнення в Україну.
Газ та напад Росії: що треба знати
- Американська розвідка попереджає, що у лютому Росія може вдатись до нової агресії проти України.
- Припускають, що в разі нападу Росія може вдарити й по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам.
- Тоді забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти зможуть протягом 5 – 7 днів.
- Однак ЄС й розглядає варіанти заміщення російського блакитного палива. ЗМІ писали, що Європа та США звернулися до кількох великих імпортерів газу в Азії, зокрема, навіть до Китаю.
Раніше – Ціна на російський газ у Європі обвалилася | На цю хвилину: