Про те, що США та їхні європейські партнери шукають альтернативи для постачання газу в Азії, видання повідомляє з посиланням на власні джерела.

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США й партнері готові купувати газ у Китаю

За інформацією джерел, адміністрація американського президента Джо Байдена розмовляла щодо питання постачання газу в Європу на випадок нападу Росії на Україну з офіційними особами у Японії, Південній Кореї та Індії, а також у Пекіні.

Крім того, Білий дім веде переговори з виробниками газу, аби з'ясувати, чи зможуть вони збільшити видобуток за умови надзвичайної ситуації. Мовиться про такі країни: Катар, Нігерія, Єгипет і Лівія.

Водночас видання наголошує, що, на відміну від нафти, на світовому ринку газу мало резервних потужностей, тому жоден виробник не заявив, що може прокачати набагато більше за короткий термін.

США хочуть домовитися з Катаром про постачання газу: коротко

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 31 січня зустрівся з еміром Катару Хамадом бін Халіфом Аль Тані.

За інформацією ЗМІ, глава Білого дому планує домовитися про постачання газу до Європи на випадок введення жорстких санкцій проти Кремля.

Однак експерти, з якими спілкувалися журналісти, переконані, що Катар не зможе повністю відвернути загрозу енергетичної кризи в Європі. Україні немає великого надлишку газу – його експортують в країни Азії.

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