ЕС уже работает над новым пакетом санкций: он может включать в себя конфискацию активов России

В Евросоюзе уже начали работу над новым пакетом санкций против России. Кроме того, рассматривают введение санкций и против Беларуси.

Только ЕС ввел 8 пакет санкций против России, как уже начал работу над следующим. Там будут рассматриваться варианты ограничений, которые обсуждались ранее, но не были введены. Об этом в своем твиттере сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

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Какие санкции могут ввести

Новый пакет санкций может включать в себя конфискацию активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах.

Кроме этого, в следующий раз санкции могут затронуть и Беларусь, которая активно помогает России вести войну против Украины. В предыдущем пакете санкций против Беларуси не было.

ЕС разрабатывает закон, позволяющий использовать активы России для восстановления Украины

Еврокомиссия планирует усилить полномочия членов Евросоюза в сфере конфискаций российских активов, подпадающих под санкции. В целом Евросоюз разрабатывает закон, который позволит конфисковать уже замороженные активы России и конфисковывать все последующие замороженные.

Эти средства хотят передавать Украине как репарации от страны-агрессорки. Наша страна сможет их использовать на восстановление.

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