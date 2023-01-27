Ударят по карману Лукашенко: ЕС готовит санкции против Беларуси за поддержку вторжения России
Источник:Bloomberg
Евросоюз предложил новый пакет санкций против Беларуси за поддержку вторжения России в Украину. ЕС планирует ограничить торговлю нефтью, углем и золотом.
Предложенные мероприятия приведут Беларусь ко многим пакетам санкций, которые ЕС ранее наложил на Россию. Речь идет об ограничениях на ключевые технологии и энергетический сектор страны.
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Санкции ЕС ударят по ключевым источникам доходов Беларуси
Евросоюзом предложены следующие меры:
- запрещение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые используются в военных целях и могут усилить промышленный потенциал страны;
- санкции на нефть, уголь, стальную продукцию и золото;
- торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и определенных услуг;
- меры, которые могут ударить по авиационному и энергетическому секторам и ключевым источникам доходов страны.
Предложения предусматривают исключение по лекарствам, сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также льгот на соответствующие финансовые операции с участием подсанкционных лиц.
Законодательство позволит ЕС преследовать любого, кто помогает обойти санкции, наложенные на белорусские физические и юридические лица.
Для одобрения предложенных мер требуется поддержка всех государств-членов.
Беларусь поддерживает агрессию России против Украины
- Режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко предоставил территорию своей страны для агрессии против Украины. В частности, российские войска наступали на Север Украины именно из Белоруссии.
- Кроме того, с белорусской территории русские военные обстреливают украинские города. Также Лукашенко подыгрывает Путину, помогая оружием.
- Россия и Белоруссия создают напряжение на Севере Украины, проводя военные учения. В январе в Беларуси продолжаются совместные учения, под видом которых Россия наращивает авиационную группировку на белорусской территории.