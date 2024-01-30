50 миллиардов евро для Украины: 26 государств-членов ЕС дали согласие, но одна страна противится

В Европейском Совете обсуждают возможность ежегодного пересмотра финансовой помощи для Украины на сумму 50 миллиардов евро, что предусмотрено на 2024 - 2027 годы. Хотя 26 государств-членов ЕС готовы принять помощь для Киева вне бюджета Евросоюза, в Брюсселе все же хотят достичь единогласия.

В ЕС обсуждается возможность ежегодного пересмотра Ukrainian Facility. Об этом сообщил чиновник ЕС на условиях анонимности, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В ЕС рассказали о выделении 50 миллиардов евро для Украины

В четверг во время заседания Европейского Совета европейские лидеры сосредоточатся на пересмотре долгосрочного бюджета ЕС и согласовании 50 миллиардов евро финансовой помощи для Украины. 26 государств-членов ЕС уже достигли согласия, хотя еще одна страна противится.

Поскольку мы приближаемся к саммиту ЕС, обычно переговоры интенсифицируются, но мы все еще не готовы к этому. Мы видели определенное движение со стороны Венгрии в определенной части переговоров, но они остаются в значительной степени сосредоточенными на ежегодном пересмотре с единодушным решением о выделении средств для Украины,

– сказал высокопоставленный дипломат "офф рекордс".

Собеседник не исключает, что европейские лидеры смогут согласиться на ежегодный пересмотр Ukrainian Facility, и добавил, что в ЕС ведутся активные переговоры с венгерской делегацией. Высокопоставленный чиновник отметил, что 26 государств-членов уже заявили о своей готовности поддерживать Украину.

"Я думаю, что в последние недели мы сделали несколько предложений венгерской делегации и другим, что мы могли бы рассмотреть пути ежегодного пересмотра Советом (Ukrainian Facility – 24 Канал) того, что было достигнуто, или того, как мы хотим действовать дальше", – объяснил дипломат.

Высокопоставленный чиновник отметил, что по такому принципу Совет ЕС каждые полгода пересматривает силу санкций против России. Он добавил, что роль Еврокомиссии в пересмотре Ukrainian Facility приветствуется.

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