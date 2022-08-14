ЕС и 42 страны призвали россию немедленно вывести войска с территории ЗАЭС

Евросоюз и 42 страны мира сделали совместное открытое заявление по ситуации на территории Запорожской АЭС. Они призвали россию немедленно вывести войска.

Ведь пребывание оккупантов на таком объекте вызывает много нарушений и представляет угрозу ядерной безопасности планеты. Совместное заявление подписали 12 августа, а обнародовали уже через два дня. Именно в это время россияне продолжают бить из РСЗО по территории атомной станции.

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Почему россиян призвали покинуть ЗАЭС

В письме отметили, что присутствие российских военных сил на Запорожской АЭС прежде всего вредит, поскольку мешает оператору и украинским властям выполнять свои обязательства по ядерной и радиационной безопасности. Также россияне не дают МАГАТЭ выполнять свой мандат по гарантиям.

Мы решительно поддерживаем важность основополагающих семи столбов ядерной безопасности, как это изложено Генеральным директором МАГАТЭ Гросси. Большую опасность этим принципам представляет контроль россии над Запорожской АЭС – крупнейшей АЭС Европы,

– акцентировали подписанты открытого обращения.

Также добавили, что размещение российских военных и вооружение на ядерном объекте неприемлемо. Ведь оно нарушает принципы безопасности и гарантий, которые обязались уважать все члены МАГАТЭ – россия тоже. Кроме того, указали в письме, что "решительно осуждают" использование россией дезинформации для попытки оправдать свои незаконные действия.

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