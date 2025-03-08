Альтернатива Starlink для Украины: ЕС ведет переговоры с четырьмя спутниковыми операторами, – FT

Европа поспешно ищет альтернативу спутниковому интернету Starlink для Украины. Это происходит на фоне приостановки военной помощи и обмена разведданными со стороны США.

Заменить Starlink другой связью будет довольно трудной задачей для украинской армии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что может заменить Starlink для Украины

Четыре крупных спутниковых оператора – люксембургский SES, испанский Hisdesat, Viasat (владелец британского Inmarsat) и французский Eutelsat/OneWeb – подтвердили изданию Financial Times, что ведут переговоры с правительствами и европейскими институтами о возможности обеспечения Украины альтернативной связью.

Однако полноценная замена Starlink остается сложной задачей. Как отметил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, более 40 тысяч терминалов Starlink сейчас используются в армии, больницах, предприятиях и гуманитарных организациях.

Гендиректор Hisdesat Мигель Анхель Гарсия Примо подтвердил, что компания получила запросы от европейских чиновников. По его словам, переговоры между президентами США и Украины в Овальном кабинете на прошлой неделе вызвали "немедленные дискуссии о том, может ли ЕС предложить альтернативы" Starlink. В то же время он признал, что развертывание такого же количества терминалов, которые уже есть в Украине, является крайне сложным, если не невозможным.

Исполнительный директор SES Адель аль-Салех сообщил, что люксембургская компания уже предоставляет Украине спутниковую связь и участвует в переговорах о ее расширении. По его словам, разговоры об альтернативе велись в течение нескольких месяцев, но последние события лишь активизировали эти процессы.

В краткосрочной перспективе европейские спутниковые системы могут обеспечить резервную связь для правительственных структур, больниц, городов и критической инфраструктуры.

Несмотря на то, что Starlink обеспечивает более высокую скорость передачи данных благодаря большому количеству низкоорбитальных спутников, разница в задержке сигнала между конкурентными системами является минимальной.

Между тем законодатели Европарламента усиливают давление на Еврокомиссию, требуя ускорения координации существующих технологий. Планируется создание инициативы Govsatcom, которая объединит правительственные спутниковые мощности. Однако ее полноценный запуск ожидается только в 2026 году.