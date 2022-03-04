В ЕС могут ограничить влияние России и доступ к финансам в МВФ
Источник:Reuters
По данным СМИ, сейчас в ЕС идут дискуссии по поводу ограничения влияния России в Международном валютном фонде. Кроме того, даже говорят о намерениях исключить страну-агрессора из организации.
Сейчас европейские чиновники изучают возможность ограничения страны-агрессора. Это усугубит удар по экономике России и углубит ее международную изоляцию.
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Кроме того, в ЕС также говорят о возможности полного прекращения членства России в МВФ. Однако этот вариант почти невозможен, поскольку здесь нужна поддержка большинства государств мира, включая Китай.
Идет дискуссия, но полное исключение России, вероятно, нереально из-за необходимого кворума,
– заявил журналистам европейский чиновник.
Среди других вариантов – ограничение доступа к специальной валюте МВФ и приостановление права голоса России в организации.
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