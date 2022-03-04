Зараз європейські чиновники вивчають можливість обмеження країни-агресорки. Це посилить удар по економіці Росії та поглибить її міжнародну ізоляцію.

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Крім того, в ЄС також говорять про можливість повного припинення членства Росії в МВС. Однак цей варіант є майже неможливим, оскільки тут потрібна підтримка більшості держав світу, включно з Китаєм.

Йде дискусія, але повне виключення Росії, ймовірно, нереально через необхідний кворум,

– заявив журналістам європейський чиновник.

Серед інших варіантів – обмеження доступу до спеціальної валюти МВФ та призупення права голосу Росії в організації.

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