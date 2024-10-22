ЕС рассматривает возможность отправки своих военных для поддержки ВСУ, – Politico

В ЕС активизировались обсуждения возможной отправки европейских военных в Украину для поддержки Сил обороны на фоне информации о привлечении войск КНДР в войну против нашего государства.

Об этом сообщает Politico, отмечая, что Запад уже обвиняют в том, что он использует неуверенность в правдивости разведданных как повод для бездействия.

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В ЕС обсуждают возможность отправки европейских военных

Среди европейских чиновников активизировались дискуссии о возможном развертывании в Украине европейского военного контингента для поддержки Вооруженных Сил Украины в войне из-за данных об участии солдат КНДР на фронте.

Politico напомнило, что еще в феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон предлагал подобную инициативу, однако тогда эту идею отверг канцлер Германии Олаф Шольц, аргументируя такую позицию тем, что войска НАТО не могут быть отправлены в Украину.

Если информация об участии северокорейских солдат и поставки россиянам боеприпасов подтвердится, мы должны вернуться к обсуждению идей, предложенных Макроном,

– считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Однако среди западных лидеров этот вопрос поднимают крайне осторожно, Пока ни генсек НАТО Марк Рютте, ни глава Пентагона Ллойд Остин не подтверждают соответствующие сообщения. Последний, заметим, уже выражал обеспокоенность относительно таких слухов.

В то же время Южная Корея хочет направить в штаб-квартиру Альянса свою делегацию, чтобы поделиться данными о перемещении войск КНДР, которыми она обладает.

Бывший командующий Вооруженных сил Эстонии и член Европейского парламента Рихо Терхас предположил, что Запад использует неуверенность в правдивости разведданных как повод для бездействия. Он призывает ЕС серьезно рассмотреть возможность отправки своих войск в Украину.

"Интеграция северокорейских войск в российские подразделения может стать сложной операционной задачей с минимальным влиянием на боевые действия", – добавил он.

Кстати, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что удалось зафиксировать прибытие северокорейских военных на военную базу России. Скорее всего, это воинская часть 44980 127-й мотострелковой дивизии в поселке Сергеевка Приморского края.