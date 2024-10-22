Про це повідомляє Politico, зазначаючи, що Захід вже звинувачують в тому, що він використовує невпевненість у правдивості розвідданих як привід для бездіяльності.

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У ЄС обговорюють можливість відправлення європейських військових

Серед європейських чиновників активізувалися дискусії щодо можливого розгортання в Україні європейського військового контингенту для підтримки Збройних Сил України у війні через дані про участь солдатів КНДР на фронті.

Politico нагадало, що ще у лютому 2024 року президент Франції Еммануель Макрон пропонував подібну ініціативу, однак тоді цю ідею відкинув канцлер Німеччини Олаф Шольц, аргументуючи таку позицію тим, що війська НАТО не можуть бути відправлені в Україну.

Якщо інформація про участь північнокорейських солдатів і постачання росіянам боєприпасів підтвердиться, ми маємо повернутися до обговорення ідей, запропонованих Макроном,

– вважає міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Однак серед західних лідерів це питання порушують вкрай обережно, Наразі ані генсек НАТО Марк Рютте, ані глава Пентагону Ллойд Остін не підтверджують відповідні повідомлення. Останній, зауважимо, вже висловлював стурбованість щодо таких чуток.

Водночас Південна Корея хоче надіслати до штаб-квартири Альянсу свою делегацію, аби поділитися даними про переміщення військ КНДР, якими вона володіє.

Колишній командувач Збройних сил Естонії та член Європейського парламенту Ріхо Терхас припустив, що Захід використовує невпевненість у правдивості розвідданих як привід для бездіяльності. Він закликає ЄС серйозно розглянути можливість відправлення своїх військ в Україну.

"Інтеграція північнокорейських військ у російські підрозділи може стати складною операційною задачею з мінімальним впливом на бойові дії", – додав він.

До речі, керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко повідомив, що вдалося зафіксувати прибуття північнокорейських військових на військову базу Росії. Швидше за все, це військова частина 44980 127-ї мотострілецької дивізії в селищі Сергіївка Приморського краю.