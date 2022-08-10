Главы МИД стран Евросоюза обсудят запрет выдачи туристических виз россиянам, – журналист

Многие россияне твердо верят, что могут сбежать из собственноручно построенного ада в цивилизованный мир. Они хотят уйти от ответственности за то, какого монстра создали.

Граждане страны-оккупанта благодаря санкциям смекнули, что цивилизованный мир не собирается терпеть выходки агрессора и будет их от себя изолировать. Поскольку россияне не готовы жить в своей "сказочной стране" и хотят пользоваться благами западного мира, который они так "ненавидят", то пытаются бежать в Европу, пользуясь туристической визой.

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ЕС готов рассмотреть запрет выдачи россиянам туристических виз

Украина призвала ЕС перестать выдавать россиянам туристические визы. Многие из тех, кто стремится бежать из россии, продолжают поддерживать войну против Украины, а убегают лишь из-за последствий санкций и изоляции их страны от цивилизованного мира. Граждане страны-оккупанта должны ощутить полную ответственность за войну против нашего государства и геноцид нашего народа.

Журналист Рикард Йозвяк сообщает, что принять такое кардинальное решение ЕС вряд ли готов, но подготовка к его обсуждению уже идет.

Как и в случае со многими санкциями ЕС в отношении россии в этом году, "все возможно". Вопрос отмены туристических виз россиянам главы МИД стран ЕС рассмотрят в Праге в конце месяца,

– сообщил журналист.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил партнеров, страны "большой семерки" и ЕС не выдавать виз гражданам россии.

"Подавляющее большинство россиян поддерживают войну против Украины. Они должны быть лишены права пересекать международные границы, пока не научатся их уважать", – написал Кулеба в своем твиттере.

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