ЕС показал Путину язык и начал новый геополитический отсчет

В решении Европейского Союза об открытии переговоров прекрасно все.

Украина возвращается в Европу

Само собой остается желание лидеров ЕС не оказаться в заложниках Венгрии и сохранить лицо. В то же время венгерский премьер Виктор Орбан не хочет быть козлом отпущения для главы Кремля Владимира Путина.

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В Евросоюзе есть те, кто пока не знает, что с нами делать, ведь никогда в истории переговоры не начинались со страной, которая находится в состоянии войны. Хотя Орбан "свое", конечно, еще возьмет, ведь консенсус нужен для открытия и закрытия каждой главы переговоров.

Главное то, что Евросоюз "показал язык" Путину, который в тот же день рассказывал на ежегодной пресс-конференции о "российском городе Одессе" и все остальное в том же смысле. Решение о переговорах является, как говорят в Евросоюзе, геополитическим. Оно определяет новые границы Европы и, собственно, новую Европу, которая способна показывать не только язык, но и зубы. Она также способна поддержать одесситов, как и всех украинцев в их решении быть европейцами, а не частью российской империи.

Путин сделает все, чтобы испортить нашу евроинтеграцию. Здесь не нужно вводить себя в заблуждение – для него наше членство в ЕС такой же кошмар, как и наше членство в НАТО. Борьба за Евросоюз только начинается.

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Украина возвращается в Европу. В каком-то смысле это реинтеграция, ведь мы частью Европы были до момента российской оккупации, а Россия Европу покидает. Украинцы всегда были европейцами, и этот факт теперь политически и ментально принят в Евросоюзе.

Саммит ЕС запустил новый геополитический и исторический отсчет, его уже не остановить.