ЕС поддержит переговоры о вступлении Украины и Молдовы, а Грузия получит "кандидата", – СМИ
Источник:Reuters
Вскоре Евросоюз обнародует отчет об успехе выполнения Украиной 7 требований, необходимых для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. В СМИ предполагают, что наша страна получит "зеленый свет".
После того, как ЕС предоставит отчет о прогрессе Украины, что должно случится уже 8 ноября, в декабре на саммите он должен принять решение, вступать ли с ней в переговоры о вступлении.
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Когда могут начать сами переговоры о вступлении Украины
По данным СМИ, 6 ноября главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились, чтобы обсудить вопросы расширения Евросоюза. Обсуждение продлится и 7 ноября.
Главная тема разговора – начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Как вероятную дату начала этих переговоров рассматривают март 2024 года. Также в ЕС планируют предоставить статус кандидата Грузии.
Агентство Reuters со ссылкой на чиновников в ЕС тоже подтвердило, что 8 ноября Еврокомиссия будет рекомендовать, чтобы блок начал переговоры о членстве с Украиной и Молдовой при условии выполнения ими соответствующих условий.
Чиновники рассказали, что собственно предоставление этой рекомендации фактически означает, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении могут начаться в следующем году.
Нет оснований, чтобы отказать
В Украине тоже ждут утвердительного решения Еврокомиссии. Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что 8 ноября ЕС предоставит положительный отчет, а в декабре на саммите – примет решение о начале переговоров.
Я бы сказала, что оценка будет однозначно положительной, потому что мы были в постоянном контакте с Еврокомиссией, обсуждали шаги и договаривались о тех шагах, которые нам удалось реализовать, – подчеркнула Стефанишина.
Вице-премьер уточнила, что в рамках семи рекомендаций Еврокомиссии, которые предоставила Киеву как необходимые условия для вступления, "все, что было согласовано, было выполнено и сделано".
Какие требования стояли перед Украиной
После того, как наше государство получило статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года, перед ним поставили 7 требований:
- реформировать Конституционный суд;
- продолжить судебную реформу;
- бороться с отмыванием средств;
- воплотить антиолигархический закон;
- бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;
- согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;
- изменить законодательство о нацменьшинствах.
В частности, законопроект о национальных сообществ президент Зеленский подписал 3 ноября.