ЕС поддержит переговоры о вступлении Украины и Молдовы, а Грузия получит "кандидата", – СМИ

Вскоре Евросоюз обнародует отчет об успехе выполнения Украиной 7 требований, необходимых для начала переговоров о ее вступлении в ЕС. В СМИ предполагают, что наша страна получит "зеленый свет".

После того, как ЕС предоставит отчет о прогрессе Украины, что должно случится уже 8 ноября, в декабре на саммите он должен принять решение, вступать ли с ней в переговоры о вступлении.

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Когда могут начать сами переговоры о вступлении Украины

По данным СМИ, 6 ноября главы кабинетов 27 еврокомиссаров встретились, чтобы обсудить вопросы расширения Евросоюза. Обсуждение продлится и 7 ноября.

Главная тема разговора – начало переговоров о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. Как вероятную дату начала этих переговоров рассматривают март 2024 года. Также в ЕС планируют предоставить статус кандидата Грузии.

Агентство Reuters со ссылкой на чиновников в ЕС тоже подтвердило, что 8 ноября Еврокомиссия будет рекомендовать, чтобы блок начал переговоры о членстве с Украиной и Молдовой при условии выполнения ими соответствующих условий.

Чиновники рассказали, что собственно предоставление этой рекомендации фактически означает, что официальные переговоры с Киевом и Кишиневом о вступлении могут начаться в следующем году.

Нет оснований, чтобы отказать

В Украине тоже ждут утвердительного решения Еврокомиссии. Так, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина выразила уверенность, что 8 ноября ЕС предоставит положительный отчет, а в декабре на саммите – примет решение о начале переговоров.

Я бы сказала, что оценка будет однозначно положительной, потому что мы были в постоянном контакте с Еврокомиссией, обсуждали шаги и договаривались о тех шагах, которые нам удалось реализовать, – подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер уточнила, что в рамках семи рекомендаций Еврокомиссии, которые предоставила Киеву как необходимые условия для вступления, "все, что было согласовано, было выполнено и сделано".

Какие требования стояли перед Украиной

: Во время своего визита в Киев 4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подчеркнула, что Украина сделала больше по пути в ЕС, чем кто-то ожидал от страны во время войны. Она выразила уверенность, что Украина сможет открыть процесс переговоров о вступлении в ЕС уже в 2023 году.

После того, как наше государство получило статус кандидата на вступление в ЕС летом 2022 года, перед ним поставили 7 требований:

реформировать Конституционный суд;

продолжить судебную реформу;

бороться с отмыванием средств;

воплотить антиолигархический закон;

бороться с коррупцией и назначить руководителя САП;

согласовать аудиовизуальное законодательство с европейским;

изменить законодательство о нацменьшинствах.

В частности, законопроект о национальных сообществ президент Зеленский подписал 3 ноября.