Після того, як ЄС надасть звіт щодо прогресу України, який має бути представлений вже 8 листопада, у грудні на саміті він має ухвалити рішення, чи розпочинати з нею переговори про вступ.
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Коли можуть почати самі переговори про вступ України
За даними ЗМІ, 6 листопада глави кабінетів 27 єврокомісарів зустрілися, аби обговорити питання розширення Євросоюзу. Обговорення триватиме й 7 листопада.
Головна тема розмови – початок перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Як ймовірну дату початку цих переговорів розглядають березень 2024 року. Також у ЄС планують надати статус кандидата Грузії.
Агентство Reuters з посиланням на чиновників у ЄС теж підтвердило, що 8 листопада Єврокомісія рекомендуватиме, щоб блок розпочав переговори про членство з Україною та Молдовою за умови виконання ними відповідних умов.
Посадовці розповіли, що власне надання цієї рекомендації фактично означає, що офіційні переговори з Києвом і Кишиневом про вступ можуть початися наступного року.
Немає підстав, аби відмовити
В Україні теж чекають на ствердне рішення Єврокомісії. Так, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що 8 листопада ЄС надасть позитивний звіт, а в грудні на саміті – ухвалить рішення про початок переговорів.
Я б сказала, що оцінка однозначно буде позитивною, тому що ми були в постійному контакті з Єврокомісією, обговорювали кроки і домовлялися про ті кроки, які нам вдалося реалізувати, – наголосила Стефанішина.
Віцепрем'єр уточнила, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які та надала Києву як необхідні умови для вступу, "все, що було погоджено, було виконано й зроблено".
Які вимоги стояли перед Україною
Після того, як наша держава отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року, перед нею поставили 7 вимог:
- реформувати Конституційний Суд;
- продовжити судову реформу;
- боротися з відмиванням коштів;
- втілити антиолігархічний закон;
- боротися з корупцією та призначити керівника САП;
- узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;
- змінити законодавство про нацменшини.
Зокрема, законопроєкт щодо національних спільнот президент Зеленський підписав 3 листопада.