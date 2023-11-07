Після того, як ЄС надасть звіт щодо прогресу України, який має бути представлений вже 8 листопада, у грудні на саміті він має ухвалити рішення, чи розпочинати з нею переговори про вступ.

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Коли можуть почати самі переговори про вступ України

За даними ЗМІ, 6 листопада глави кабінетів 27 єврокомісарів зустрілися, аби обговорити питання розширення Євросоюзу. Обговорення триватиме й 7 листопада.

Головна тема розмови – початок перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Як ймовірну дату початку цих переговорів розглядають березень 2024 року. Також у ЄС планують надати статус кандидата Грузії.

Агентство Reuters з посиланням на чиновників у ЄС теж підтвердило, що 8 листопада Єврокомісія рекомендуватиме, щоб блок розпочав переговори про членство з Україною та Молдовою за умови виконання ними відповідних умов.

Посадовці розповіли, що власне надання цієї рекомендації фактично означає, що офіційні переговори з Києвом і Кишиневом про вступ можуть початися наступного року.

Немає підстав, аби відмовити

В Україні теж чекають на ствердне рішення Єврокомісії. Так, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що 8 листопада ЄС надасть позитивний звіт, а в грудні на саміті – ухвалить рішення про початок переговорів.

Я б сказала, що оцінка однозначно буде позитивною, тому що ми були в постійному контакті з Єврокомісією, обговорювали кроки і домовлялися про ті кроки, які нам вдалося реалізувати, – наголосила Стефанішина.

Віцепрем'єр уточнила, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які та надала Києву як необхідні умови для вступу, "все, що було погоджено, було виконано й зроблено".

Довідка: Під час свого візиту до Києва 4 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що Україна зробила більше на шляху до ЄС, ніж хтось очікував від країни під час війни. Вона висловила впевненість, що Україна зможе відкрити процес перемовин про вступ в ЄС вже 2023 року.

Які вимоги стояли перед Україною

Після того, як наша держава отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року, перед нею поставили 7 вимог:

реформувати Конституційний Суд;

продовжити судову реформу;

боротися з відмиванням коштів;

втілити антиолігархічний закон;

боротися з корупцією та призначити керівника САП;

узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

Зокрема, законопроєкт щодо національних спільнот президент Зеленський підписав 3 листопада.