Після того, як ЄС надасть звіт щодо прогресу України, який має бути представлений вже 8 листопада, у грудні на саміті він має ухвалити рішення, чи розпочинати з нею переговори про вступ.

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Коли можуть почати самі переговори про вступ України

За даними ЗМІ, 6 листопада глави кабінетів 27 єврокомісарів зустрілися, аби обговорити питання розширення Євросоюзу. Обговорення триватиме й 7 листопада.

Головна тема розмови – початок перемовин про вступ України та Молдови до ЄС. Як ймовірну дату початку цих переговорів розглядають березень 2024 року. Також у ЄС планують надати статус кандидата Грузії.

Агентство Reuters з посиланням на чиновників у ЄС теж підтвердило, що 8 листопада Єврокомісія рекомендуватиме, щоб блок розпочав переговори про членство з Україною та Молдовою за умови виконання ними відповідних умов.

Посадовці розповіли, що власне надання цієї рекомендації фактично означає, що офіційні переговори з Києвом і Кишиневом про вступ можуть початися наступного року.

Немає підстав, аби відмовити

В Україні теж чекають на ствердне рішення Єврокомісії. Так, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина висловила впевненість, що 8 листопада ЄС надасть позитивний звіт, а в грудні на саміті – ухвалить рішення про початок переговорів.

Я б сказала, що оцінка однозначно буде позитивною, тому що ми були в постійному контакті з Єврокомісією, обговорювали кроки і домовлялися про ті кроки, які нам вдалося реалізувати, – наголосила Стефанішина.

Віцепрем'єр уточнила, що в межах семи рекомендацій Єврокомісії, які та надала Києву як необхідні умови для вступу, "все, що було погоджено, було виконано й зроблено".

Які вимоги стояли перед Україною

Після того, як наша держава отримала статус кандидата на вступ до ЄС влітку 2022 року, перед нею поставили 7 вимог:

  • реформувати Конституційний Суд;
  • продовжити судову реформу;
  • боротися з відмиванням коштів;
  • втілити антиолігархічний закон;
  • боротися з корупцією та призначити керівника САП;
  • узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;
  • змінити законодавство про нацменшини.

Зокрема, законопроєкт щодо національних спільнот президент Зеленський підписав 3 листопада.