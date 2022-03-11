ЕС намерен удвоить военную помощь Украине и выделить еще 500 миллионов евро
Источник:"Интерфакс-Украина"
Европейский Союз продолжает поддерживать Украину в войне против России. ЕС может удвоить военную помощь Украине
Боррель отметил необходимость увеличения военной поддержки Украины
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия направлена на удвоение объемов военной помощи Украине. Сообщается о выделении 500 миллионов евро.
К слову Лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции, – Науседа
Предлагаю удвоить вклад ЕС – направить дополнительно 500 миллионов евро на вооружение в поддержку украинской армии,
– сказал Боррель на саммите лидеров стран ЕС в Версале.
Боррель отметил необходимость увеличения военной поддержки Украины. "Я уверен, что лидеры одобрят выделение этих средств", – сказал он.
ЕС изучает санкции против экономики РФ
- Боррель рассказал, что в ЕС изучается возможность введения санкций против оккупантов.
- Речь идет о санкциях против экономики РФ и российских предпринимателей.
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