Турция под особым вниманием: ЕС назначит уполномоченного, чтобы усилить санкции против России
Источник:Financial Times
Еврокомиссия на этой неделе назначит руководителя по надзору за соблюдением санкций против российского президента Владимира Путина. Евросоюз планирует как можно быстрее ограничить все лазейки кремлевскому диктатору.
Дело в том, что пока одни страны отказываются сотрудничать с агрессором, другие помогают Путину обходить санкции. Чтобы бороться с этим, ЕС во вторник назначит ответственное лицо.
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Турция находится под особым вниманием ЕС по соблюдению санкционного режима
Евросоюз планирует назначить руководителя, ответственного за вопросы санкций в отношении России и Путина. Вероятно, им станет бывший посол ЕС в США Дэвид О'Салливан.
Он должен будет следить за соблюдением санкций по всему миру. В частности, ЕС планирует сосредоточить внимание на Турции, которая осуществляет поставки запрещенных товаров в Россию трейдерами.
Турция пытается обойти экспортный контроль за промышленной и оборонной продукцией, который наложили на страну агрессорку. Об этом сообщают источники Financial Times.
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